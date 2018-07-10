Россияне назвали Францию главным фаворитом ЧМ-2018

Каждый пятый житель нашей страны считает, что в чемпионате победит французская сборная.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу россияне назвали сборную Франции. Соответствующее исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый пятый житель России (21 процент) прочит победу французской команде.

Английскую сборную фаворитом чемпионата назвали 18 процентов респондентов, на третьем месте — Хорватия — ей отдали предпочтение 17 процентов россиян. Еще 14 процентов болельщиков ждут победы бельгийской сборной.