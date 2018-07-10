Замруководителя Роспотребнадзора в РТ проведет личный прием жителей Зеленодольска

Для того, чтобы получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей, необходимо предварительно записаться на прием.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ). 24 июля заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан МаринаТрофимова проведет личный прием жителей Зеленодольского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского, Кайбицкого районов РТ. Прием будет организован с 14 часов до 15.30 в режиме видеоконференцсвязи.

Для того, чтобы получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей, необходимо предварительно записаться на прием по телефонам: (84371) 5-62-07, (843) 238-18-32 до 23 июля.