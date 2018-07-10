Работающих в казанском пресс-центре ЧМ-2018 журналистов научили готовить татлы

Шеф-повар известной казанской сети кафе-халяль поделилась с представителями СМИ секретами татарской кухни.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Секретами татарской кухни делились сегодня с журналистами, освещающими ход чемпионата мира по футболу из казанского пресс-центра. Венера Едзгверидзе – шеф-повар известной в столице республики сети кафе-халяль, рассказала и показала, как готовить татлы.

«Очень сложно сказать, когда именно на этой земле начали готовить татлы – национальный татарский витаминный десерт из пастилы и сухофруктов. Рецепту точно не один век. До нас он дошел благодаря нашим бабушкам и прабабушкам, а их угощали их родители и бабушки», – рассказала Венера Едзгверидзе.

Пока шеф-повар делилась знаниями, ее помощница Алия Фассахова – су-шеф той же сети кафе, предложила всем желающим попробовать свои силы в кулинарии. Откликнулись многие, так что пришлось даже сформировать подобие очереди.

«Татлы – это только и исключительно натуральные продукты: пастила – сегодня мы принесли малиновую, грецкий орех, курага, изюм и вареное сгущенное молоко. Все берется в равных пропорциях», – продолжила делиться рецептом шеф-повар.

На мастер-класс профессионалы кулинарного искусства принесли уже готовую смесь. Но и дома самостоятельно ее можно быстро приготовить: орехи и пропаренную в небольшом количестве воды курагу пропустить через мясорубку, все ингредиенты тщательно перемешать и нанести слой на пастилу. Затем скрутить в рулетик.

Дальше по желанию: можно остудить в холодильнике, а можно нарезать и пробовать сразу. Вкусно и так, и так. В этом журналисты убедились лично – два больших блюда татлы исчезли за несколько минут.

«В период чемпионата к нам приходит много гостей. У них татлы тоже пользуется большой популярностью. А еще гостям полюбились азу, наша выпечка, шурпа, кыстыбый… Вообще, национальная татарская кухня пользуется огромной популярностью. Нас даже звали открыть свои рестораны в Германии, Швеции, Англии: почти во всех странах, откуда приезжали болельщики», – поделилась Венера Едзгверидзе.

Но пока сеть нацелена на развитие именно в республике. В 2012 году в Казани было всего одно кафе под названием «Азу». Сегодня их уже четыре, а на улице Чистопольская со дня на день откроется ресторан.

Есть также предложения открыться в Москве и Санкт-Петербурге. Но пока нет возможности. Дело в том, что к соответствию ингредиентов требованиям халяль здесь относятся очень серьезно. С каждым поставщиком, а в основном это татарстанские производители, шеф-повар знакома лично и каждую поставку проверяет сама. При малейшем сомнении обращается в Комитет по стандарту «Халяль» Республики Татарстан.

«Мы не имеем права даже в малости, осознанно или по незнанию обманывать наших посетителей. Каждый, кто приходит к нам, на 100 процентов уверен и в качестве, и в соответствии наших блюд самым строгим требованиям», – озвучила главное правило работы сети Едзгверидзе.

И в сотрудниках, в том числе и вновь открываемых точек, тоже нужно быть уверенными полностью, уверена шеф-повар. Тем более, если речь идет о том, чтобы расширяться за пределами республики.



