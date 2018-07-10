Во время матча России против Хорватии продажи в магазинах упали на 18 процентов

До матча 1/4 финала ЧМ-2018 число покупок выросло на 9 процентов, а в Сочи — на 55 процентов.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Во время матча России против Хорватии 7 июля продажи в российских магазинах упали на 18 процентов. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что за два часа до игры рост продаж по стране составил 9 процентов.

В Краснодарском крае во время матча снижение продаж составило 11 процентов, а за два часа до него зафиксирован рост числа покупок на 26 процентов.

В Сочи (именно здесь проходил матч) присутствие большого числа болельщиков внесло свои коррективы в динамику продаж, подчеркивают авторы исследования. Так, во время игры объем покупок в городе увеличился на 30 процентов, а за два часа до матча и вовсе был рост на 55 процентов.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу закончился поражением российской сборной в серии пенальти.