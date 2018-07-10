Патрушев назвал угрозы стабильности в Крыму

Сохранение дестабилизации в регионе связано с деятельностью украинских властей и «Меджлиса крымско-татарского народа».

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Крыму сохраняется угроза дестабилизации ситуации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС.

Главные угрозы стабильности региона связаны с деструктивными действиями политической власти Украины и с агрессивной деятельностью украинских националистов, не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией, отметил Патрушев.

Росту преступлений в Крыму способствует деятельность запрещенного в России экстремистского «Меджлиса крымско-татарского народа», рассказал секретарь Совета безопасности РФ.

В 2017-м и в текущем году прокуратура выявила более полутора тысяч нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, внесла 1200 актов прокурорского реагирования и возбудила 12 уголовных дел, сообщил Патрушев.

По словам секретаря, неэффективный контроль миграционных потоков на территорию Крыма негативно влияет на региональный рынок труда.

Патрушев подчеркнул, что в Крыму повысили антитеррористическую защищенность гидротехнических сооружений. Начата модернизация водоочистных и гидротехнических сооружений, одновременно повысили их антитеррористическую защищенность.