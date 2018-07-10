В Казани 14 и 15 июля пройдет третий этап Открытого чемпионата РТ по кольцевым гонкам

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Казани 14 и 15 июля на автодроме KazanRing Canyon пройдет третий этап Открытого чемпионата Татарстана по кольцевым гонкам Canyon Cup. Гонщики соревнуются в четырех классах: Национальный, Granta Cup, K1600, Юниор. Об этом говорится на сайте Министерства по делам молодежи и спорту республики.
Лидерами турнира после двух этапов стали Роман Агошков (класс Национальный), Максим Гордюшкин (Granta Cup), Андрей Сергеев (К1600), Сергей Малов (Юниор). Среди команд на первой позиции расположился AKHMAT Racing Team.
Открытый чемпионат Республики Татарстан (ОЧРТ) по кольцевым гонкам проходит на автодроме KazanRing Canyon с 2012 года. Первенство проводится каждый год и состоит из отдельных этапов. В конце года выявляется победитель чемпионата. В ОЧРТ соревнуются как отдельные пилоты, так и команды.
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