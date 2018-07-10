Уполномоченного по правам человека в РТ наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Уполномоченного по правам человека в РТ Сарию Сабурскую наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщили в аппарате главного федерального инспектора по РТ.
Указ о награждении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской был подписан Президентом РФ 29 июня. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетний доблестный труд Сария Сабурская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
*Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» – государственная награда Российской Федерации, которая была учреждена Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года.
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