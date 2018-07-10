Жителей Казани приглашают поучаствовать в открытии тайн озера Кабан

В основу экскурсии «Ключ к тайнам озера Кабан в книгах» легли документы, издания, дореволюционные газеты Казанской губернии об озере.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). 10 июля в 19.30 Национальная библиотека РТ приглашает жителей и гостей столицы на экскурсию по набережной озера Кабан, сообщает пресс-служба библиотеки.



Озеро Кабан овеяно множеством легенд, загадок и домыслов. Главный вопрос, который будоражит умы романтиков, – судьба сокровищ ханской казны. Главный вопрос для прагматиков – будущее озера и его экология.



В основу экскурсии легли документы, периодические издания, дореволюционные газеты Казанской губернии об озере Кабан. Экскурсовод приоткроет завесу тайны озера, сочетая его прошлое и сегодняшний день, научные исследования с мифами и легендами.



В ходе прогулки по набережной экскурсовод ответит на интересующие вопросы, предоставив возможность стать не только слушателями, но и активными участниками мероприятия.

В течение всей экскурсии будет производиться запись в библиотеку и оформление читательских билетов.

Продолжительность экскурсии 40 минут. Экскурсия бесплатная, по регистрации.