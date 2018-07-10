Рэпер Drake установил миллиардный рекорд прослушиваний

На различных стриминговых сервисах новые композиции рэпера воспроизвели свыше 1 млрд раз.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Альбом канадского рэпера Drake под названием Scorpion побил мировой рекорд прослушиваний за первую неделю со дня выхода релиза, передает ТАСС.

На различных стриминговых сервисах новые композиции рэпера воспроизвели свыше 1 млрд раз. До этого рекорд принадлежал американскому исполнителю Post Malone с альбомом Beerbongs & Bentleys. В мае этого года за неделю новую пластинку артиста прослушали свыше 700 млн раз.

За неделю в США альбом Scorpion разошелся тиражом 730 тыс. копий. В альбом вошли 25 песен.

31-летний Drake начал свою карьеру семь лет назад. В 2017 году он стал лучшим артистом года по версии журнала Billboard.