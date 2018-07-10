В Татарстане за 120,6 млн рублей отремонтируют два моста и водопропускную трубу на автодороге

Мосты через реки Толкишка и Тиганка отремонтируют к июлю 2019 года, водопропускную трубу на автодороге «Аксубаево — Федоровка» — в ноябре этого года.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Татарстане на ремонт двух мостов и водопропускной трубы на автодороге выделили 120,6 млн рублей. Заказчиком работ выступило ГКУ «Главтатдортранс», соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Ремонт моста длиной 37,5 м через реку Тиганка в с. Большие Тиганы на автодороге «Алексеевское — Билярск» должен завершиться 25 июля 2019 года. Работы должны включать устройство временной объездной дороги, строительство опор и подпорных стен, рекультивацию земель и т. д.

К этому же времени исполнитель должен будет отремонтировать мост через реку Толкишка у с. Малый Толкиш на автомобильной дороге «Чистополь — Нижнекамск».

Ремонт водопропускной трубы на автодороге «Аксубаево — Федоровка» в Аксубаевском муниципальном районе РТ должен завершиться к 20 ноября этого года.