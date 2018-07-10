Казанский оркестр La Primavera вернулся из турне по Европе

(Казань, 10 июля, «Татар-информ). Казанский камерный оркестр La Primavera вернулся из турне по Европе. Музыканты под руководством Рустема Абязова дали четыре концерта, посетив четыре города Германии и Франции по приглашению известного виолончелиста Марка Дробинского.
«Поездка была недолгой, но очень насыщенной. Мы дали концерты с разными программами очень разного формата. В Германии и близ Лиона мы играли в церквях с замечательной акустикой. Были очень тепло приняты местной публикой», — поделился художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.
Во французском Лионе музыканты выступили с победителями XIII международного конкурса пианистов. А в Екюйи прозвучала мировая премьера «Киномузыки для двух фортепиано с оркестром», концерт был дан в формате open-air.
После небольшого отпуска La Primavera начнет активно готовиться к новому концертному сезону, 30-му по счету. В юбилейном сезоне оркестр примет участие в престижном музыкальном фестивале «Безумные дни», проведет собственные — «Абязов-фестиваль» и L’arte del arco, продолжит проекты «Десятилеточное братство», «Tatar Stars с европейских сцен», «Звезды из Завтра» и другие.
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