В результате происшествия никто не пострадал.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В американском парке из-за поломки аттракциона отец с сыном зависли над прудом с аллигаторами, сообщает RT.

Инцидент произошел в парке развлечений Gatorland. Во время спуска по специальному тросу, натянутому над прудом с аллигаторами, аттракцион сломался. Мужчина со своим маленьким сыном оказались подвешенными в нескольких метрах над хищниками.

Работники парка оперативно спустили семью на землю. В результате инцидента никто не пострадал.

