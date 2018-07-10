Канал Netflix выпустил первый индийский хоррор «Вурдалак»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Канал потокового видео Netflix анонсировал выход первого индийского мини-сериала в жанре хоррор «Вурдалак», передает RT.
Сериал будет доступен зрителям 24 августа. Основой для трехсерийного фильма послужили арабские народные легенды. По сюжету заключенный прибывает на отдаленную военную базу для допроса, где случайно узнает секреты окружающих его людей.
Режиссером и сценаристом фильма стал Патрик Грэхэм, ранее снимавший короткометражные фильмы ужасов. В роли главной героини выступила актриса Радхика Апте, снявшаяся в проекте Netflix «Сакральные игры».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что киностудия Netflix выложила трейлер своего первого комикса. В основе сюжета комикса – пять семей магов, которые борются с силами зла.
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