Казанская епархия получила право выставлять две уникальные иконы из фондов НМ РТ

Одной из реликвий, размещенной в храме Сергия Радонежкого в Казани, стала «Паммакариста», переданная патриархом Константинопольским Иоакимом III.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Национальный музей РТ передал Казанской епархии право долгосрочного экспонирования двух реликвий – иконы «Всеблаженнейшая» («Паммакариста») и Казанской иконы Божией Матери второй половины XIX века из мастерской Казанского Богородицкого монастыря. Об этом «Татар-информ» сообщила заместитель директора НМ РТ по учету и хранению, главный хранитель Лилия Саттарова.

«Страховая оценка каждой из икон – 3 млн рублей. Выдаются такие предметы в соответствии с законодательством РФ. Если сторона, которая запрашивает музейный предмет, не страхует пребывание этого предмета в помещении или помещение не соответствует по температурно-влажностному нормативу и условиям безопасности, мы не можем выдать этот предмет, кто бы его ни запросил. Здесь все соблюдено: Казанская епархия обратилась, застраховала и гарантировала безопасность этих музейных предметов. Иконы установлены в специальных витринах, наши сотрудники постоянно ходят в храм Сергия Радонежского, чтобы осматривать сохранность экспонатов, опечатывать», – пояснила Лилия Саттарова, не исключив, что этот хоть и долгосрочный, но все-таки временный договор, в дальнейшем может быть пролонгирован.

15 февраля в столице РТ храм преподобного Сергия Радонежского на Япеева № 2 после нескольких лет реставрации был освящен митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. Церковь воссоздана одновременно как религиозное сооружение и как музей истории обретения и прославления Казанской иконы Божией Матери. Тогда же, в день освящения, подарок патриарха Константинопольского Иоакима III икона «Паммакариста» 1905 года, присланная в Казань для утешения верующим взамен украденного в 1904 году первоявленного чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, был выставлен здесь для всеобщего обозрения всего на сутки.

До этого дня единственным шансом увидеть «Паммакаристу» была выставка «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации», проходившая в 2016 году в Благовещенском соборе Казанского кремля по случаю закладки собора Казанской иконы Божией Матери. Остальное время реликвия, представляющая собой точный список (копию) с оригинального храмового изображения, выполненного в технике мозаики, хранилась в фондах НМ РТ за неимением соответствующих ее уровню ценности условий экспонирования.

После пробного «переезда» в храм Сергия Радонежского икона сначала вернулась в музейные фонды, но уже в апреле была снова передана Казанской епархии, на этот раз для более длительного экспонирования. 1 июня выставка пополнилась Казанской иконой Божией Матери, выполненной послушницами Богородицкого монастыря.

«У нас получился храм-музей истории Казанской иконы Божией Матери. В основном помещении в специально заказанных по стандартам хранения реликвий стендах, помимо двух особо ценных икон из Национального музея РТ, выставлены более 180 старинных икон из частной коллекции, пожертвованной храму в безвременное пользование. Человек, предоставивший их, пожелал остаться неназванным. Я знаю, что он выкупал их по всему миру из антикварных магазинов с одной лишь целью – чтобы святыни не браны попраны. И когда он узнал об открытии этого храма, пришел с этими иконами к нам, сказал, что отдаст столько, сколько здесь поместится. Я так понимаю, у него их больше», – пояснил куратор православной молодежи Казани, базирующейся в храме, Артем Гаранин.

По его словам, несмотря на большое количество икон, похожих в музее нет ни одной – все они разные и по изображенным образам, и по месту происхождения. При этом, как заверил Артем Гаранин, нет ни одной иконы, моложе ста лет. Так, например, можно сравнить явно отличающиеся стилистически образы Аравийской Божией Матери и копии Казанской иконы Божией Матери, писанной в Тамбовской губернии. О некоторых образах рассказывают надписи авторов-иконоспицев, о других не удалось выяснить ничего. В ближайшее время по выставке будет выпущен буклет с информацией по каждому экспонату, для удобства появятся этикетки-аннотации и в зале около каждого образа.

Экскурсии по музею на добровольных началах проводят члены молодежной православной общины. В сводчатом подвале посетителям показывают сначала 10-минутный вводный в историю вопроса ролик от момента обретения Казанской иконы Божией Матери до ВОВ, а также сопутствующие экспонаты – одеяние митрополита второй половины XIX века, документы за подписью императора Александра I (также из фондов НМ РТ), найденные при реставрации храма монеты, складень, кирпичи в кладке стен с восьмью разными клеймами и закладную плиту, представляющую особую ценность и гордость.

В храме удалось восстановить и колокольню, однако по современным нормам из-за близости новых жилых домов оснастить ее колоколами невозможно. Со временем здесь будет открыта студия живописи для православной молодежи и музей русской иконы, в котором поочередно от пустой доски через левкашение и позолочение предстанут этапы создания икон.

Храм-музей открыт с 8 до 19 часов. Входной платы нет, но при этом есть возможность заранее запланировать групповой визит.

Главные реликвии икону «Всеблаженнейшая» («Паммакриста») и украшенную жемчугами и каменьями Казанскую икону Божией матери второй половины XIX века из мастерской Казанского Богородицкого монастыря можно увидеть до 4 и 31 октября соответственно. Казанская епархия продолжает переговоры с Национальным музеем РТ о бессрочной передаче образов церкви.