Четыре дистанции на выбор предложили атлетам организаторы забега «Ночная Казань-2018»

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ). 14 июля в столице Татарстана пройдет четвертый по счету в этом сезоне забег серии TIMERMAN – «Ночная Казань-2018», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ. Первыми будут соревноваться дети: в 17.00 юные легкоатлеты пробегут 600 метров. С 22.45 с интервалом в полчаса на старт выйдут взрослые: вначале участники бесплатного забега на 1 км, затем более подготовленные спортсмены, заявленные на 5 и 10 км.
«Атмосфера теплой летней ночи, красочные огни столицы Татарстана, а также большая семья любителей бега, стартующих в едином порыве. "Ночная Казань" – это не только про спорт, это пропаганда здорового образа жизни в лучшем ее виде, – отметил директор серии TIMERMAN Вадим Янгиров. – Когда я только начинал заниматься легкой атлетикой, мы слышали про такие замечательные забеги, но в России их не было. Все жили "классическими гонками". Сегодня я могу с уверенностью говорить о том, что такой формат себя оправдывает. Мы второй год подряд проводим "Ночную Казань", и количество участников постоянно возрастает. Лучший показатель того, что запрос в обществе на спортивный и креативный досуг есть».
По планам организаторов в забеге примут участие более тысячи казанцев и гостей столицы. Зарегистрироваться или получить дополнительную информацию можно на официальном сайте серии спортивных соревнований TIMERMAN по ссылке.
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