Американский мошенник Энтони Жиньяк 30 лет выдавал себя за принца Саудовской Аравии.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Американца, выдававшего себя за арабского принца, выдала любовь к свинине, сообщает газета «Известия».

Гражданин США Энтони Жиньяк в течениие 30 лет прикидывался саудовским принцем. Все это время мужчина жил на широкую ногу: обитал в шикарной квартире в Майами и ездил на автомобилях класса «люкс».

Разоблачить мошенника удалось еще в ноябре прошлого года. Жиньяк предложил известному американскому девелоперу Джеффри Сафферу заключить сделку, «вложив» в его курорт свыше 400 млн долларов.

Мужчины встретились для заключения контракта в Аспене. Во время обеда девелопер заметил, что «мусульманин» налегает на запрещенную исламом свинину. Служба безопасности бизнесмена проверила «принца» и разоблачила обманщика.

Задержали мошенника в аэропорту, куда он прибыл по подложным документам. В квартире в Майями полицейские обнаружили множество визиток на разные имена, кредитные карты, дипломатические номера на машины, а также поддельные документы на имя члена саудовской королевской семьи.

«Принц» во всем сознался. До конца лета ему должны вынести приговор.

