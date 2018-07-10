АКРА не увидело значительного влияния санкций на рост российской экономики

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Санкции запада против России слабо воздействовали на финансовое состояние российских компаний и банков. В среднесрочной перспективе эти меры не являются сдерживающим фактором для роста экономики, главные ограничители для роста ВВП — это внутренние причины. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Под санкции США в общей сложности попали более 400 российских компаний и банков, большинство из которых являются «дочками» крупных материнских структур.
В отношении России санкции также были введены Евросоюзом, Канадой и Австралией. В целом их ограничительные меры аналогичны санкциям США и работают против тех же компаний.
Западные санкции 2014 года не привели к переходу российской финансовой системы к кризису, считают в агентстве. Однако инвестиционный климат в стране тогда ухудшился, что вместе со снижением цен на нефть вызвало рецессию, говорится в исследовании. В период после 2014 года резкого роста финансовой нестабильности в России не наблюдалось.
Однако санкции, введенные Соединенными Штатами в апреле 2018 года, стали проверкой на прочность для экономики и финансовой системы, подчеркивают в АКРА.
После их введения произошел ощутимый отток средств зарубежных инвесторов из финансовых инструментов компаний, в том числе и не затронутых ограничениями.
При этом отмечается, что основной барьер санкционного режима для роста экономики России в долгосрочной перспективе — отмена совместных технологических проектов, возможное снижение экспорта алюминия и добычи нефти и газа.
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