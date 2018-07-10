Финалистка «Голоса» из Казани Тина Кузнецова продаст кокошник на аукционе

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Уроженка Казани, финалистка проекта «Голос» Тина Кузнецова передала кокошник, в котором выступала в финале проекта с Пелагеей, для продажи на онлайн-аукционе, чтобы помочь подопечным фонда «День Добрых Дел».
Стать покупателем может любой желающий, участие в аукционе не требует взносов, оплата за сам лот производится только после его завершения. Цель проекта «Аукцион добра» – помощь подопечным фонда и привлечение внимания общественности к вопросу благотворительности.
В июне через проект продали клюшку с автографом Александра Бурмистрова за 40 тысяч рублей. Вторым «продавцом» стала Тина Кузнецова. Кокошник выполнен мастером Алексеем Ченцовым.
«Он вобрал в себя энергию музыки, добра, света и позитива. Апогеем его появления был проект «Голос», в котором мы пели песню с Пелагеей в этих кокошниках», – поделилась Тина Кузнецова.
Начальная цена кокошника – 1000 рублей. Срок проведения аукциона – с 10 июля до 23 июля. Аукционы будут размещаться на сайте dobro.onlc.ru раз в месяц. Товары и услуги для продажи предоставляют известные личности – артисты, спортсмены, бизнесмены и другие.
Победителем становится участник, давший наивысшую ставку, а средства для оплаты лота он переводит напрямую на счет благотворительного фонда через сервис Добро Mail.Ru.
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