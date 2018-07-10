В США перед судом предстал годовалый ребенок мигрантов

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В американском штате Аризона перед судом по миграционным делам предстал годовалый мальчик. В суде рассматривали право ребенка находиться на территории страны, пишут «Известия» со ссылкой на Би-би-си.
Во время процесса малыш пил из бутылочки и играл с мячиком, а в конце громко расплакался.
Суд принял решение о добровольном отъезде мальчика из страны. Оно дает властям страны право выслать малыша в Гондурас, куда ранее был депортирован его отец.
Рассматривающий дело судья отметил, что ему было не по себе вести процесс и задавать адвокату вопрос о том, понимает ли его подзащитный суть дела.
Из-за новой миграционной политики Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с 19 апреля по 31 мая почти 2 тыс. детей были изолированы от семьи в процессе задержаний их родителей-нелегалов властями.
Позже Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей.
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