В США перед судом предстал годовалый ребенок мигрантов

Во время суда ребенок пил из бутылочки и играл с мячиком.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В американском штате Аризона перед судом по миграционным делам предстал годовалый мальчик. В суде рассматривали право ребенка находиться на территории страны, пишут «Известия» со ссылкой на Би-би-си.

Во время процесса малыш пил из бутылочки и играл с мячиком, а в конце громко расплакался.

Суд принял решение о добровольном отъезде мальчика из страны. Оно дает властям страны право выслать малыша в Гондурас, куда ранее был депортирован его отец.

Рассматривающий дело судья отметил, что ему было не по себе вести процесс и задавать адвокату вопрос о том, понимает ли его подзащитный суть дела.

Из-за новой миграционной политики Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с 19 апреля по 31 мая почти 2 тыс. детей были изолированы от семьи в процессе задержаний их родителей-нелегалов властями.

Позже Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей.