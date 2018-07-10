В Лениногорском районе семейным парам вручили медаль «За любовь и верность»

Фото: zags.tatarstan.ru
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В отделе ЗАГС исполкома Лениногорского района прошло награждение супружеской пары Хасаншиных. Супругам вручили медаль «За любовь и верность», сообщает пресс-служба Управления ЗАГС.
Альберт и Галина Хасаншины прожили в браке более 30 лет. Праздник также посетили супружеские пары, которые получили медали «За любовь и верность» с 2011 по 2017 годы.
В церемонии награждения приняло участие руководство Лениногорского района. Начальник отдела ЗАГС Лениногорска Елена Миннигалямова поздравила семью Хасаншиных с праздником, пожелала долгих лет счастливой супружеской жизни и вручила им памятную медаль.
Также в этот день прошло чествование «рубиновых» юбиляров семьи Зиангировых, которые 8 июля отметили сорок лет совместной жизни. Прожив вместе большую половину жизни, они демонстрируют свою верность, близость и уважение друг к другу.
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