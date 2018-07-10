В Зеленодольске заложат малый ракетный корабль проекта 21631

Церемония закладки корпуса многоцелевого корабля состоится на заводе имени Горького 12 июля.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). На Зеленодольском завод имени А. М. Горького пройдет торжественная церемония закладки корпуса двенадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631, сообщает пресс-служба компании.

Завод строит корабли проекта 21631 с 2010 года для ВМФ России. Это многоцелевые корабли класса «река-море» с современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Данные суда призваны охранять и защищать экономическую зону государства.

В настоящее время шесть кораблей данного проекта уже несут службу в составе ВМФ России.

Мероприятие состоится 12 июля.