В Зеленодольске заложат малый ракетный корабль проекта 21631

Рекомендуем
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). На Зеленодольском завод имени А. М. Горького пройдет торжественная церемония закладки корпуса двенадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631, сообщает пресс-служба компании.
Завод строит корабли проекта 21631 с 2010 года для ВМФ России. Это многоцелевые корабли класса «река-море» с современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
Данные суда призваны охранять и защищать экономическую зону государства.
В настоящее время шесть кораблей данного проекта уже несут службу в составе ВМФ России.
Мероприятие состоится 12 июля.
Следующая новость
Сумма ущерба, причиненная иностранным гражданам, превысила 400 тысяч рублей.
Шеф-повар известной казанской сети кафе-халяль поделилась с представителями СМИ секретами татарской кухни.
Директор серии TIMERMAN отметил, с каждым годом в забеге в Казани участвует все больше людей.
Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы проходил в Казани и Кукморском муниципальном районе с 8 по 10 июля.
Мосты через реки Толкишка и Тиганка отремонтируют к июлю 2019 года, водопропускную трубу на автодороге «Аксубаево — Федоровка» — в ноябре этого года.
В основу экскурсии «Ключ к тайнам озера Кабан в книгах» легли документы, издания, дореволюционные газеты Казанской губернии об озере.
Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 29 июня.
Одной из реликвий, размещенной в храме Сергия Радонежкого в Казани, стала «Паммакариста», переданная патриархом Константинопольским Иоакимом III.
В казанском ИТ-парке начали тестировать «умный» турникет, который позже внедрят в Правительстве Татарстана.
Церемония закладки корпуса многоцелевого корабля состоится на заводе имени Горького 12 июля.
Минсвязи РТ намерено привлечь дополнительные средства для запуска еще одного технопарка на территории ОЭЗ «Иннополис Лаишево».
Территория вокруг «Казань Арены» настолько чистая, что можно есть прямо с земли, отметил Джохар Бен Джелюль.
Больше суток пенсионерку искали сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.
Компания организовала неформальную встречу бизнесменов со всего мира, приуроченную к мундиалю.
Минсвязи РТ и сотовые операторы развернули на стадионе дополнительную инфраструктуру для быстрого и бесплатного доступа в Интернет.
С момента страшной трагедии на Камском водохранилище прошло семь лет.
09 июля«Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности!»: В Челнах исполком судится с владельцами «беспаспортных» зданий