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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Известная американская актриса Памела Андерсон прилетит в Россию, чтобы посетить матч между Францией и Бельгией, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Closer.
Андерсон является подругой защитника французской сборной Адиля Рами.
Французское издание отмечает, что актриса прибудет в Санкт-Петербург на самолете, который Федерация футбола Франции арендует для родственников французских игроков сборной.
10 июля в Санкт-Петербурге состоится матч между Бельгией и Францией.
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