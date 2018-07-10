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Татар-информ

10 июля 2018, 10:14

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Памела Андерсон посетит матч Франция — Бельгия в Санкт-Петербурге

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Матч Бельгия – Франция состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Известная американская актриса Памела Андерсон прилетит в Россию, чтобы посетить матч между Францией и Бельгией, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Closer.

Андерсон является подругой защитника французской сборной Адиля Рами. 

Французское издание отмечает, что актриса прибудет в Санкт-Петербург на самолете, который Федерация футбола Франции арендует для родственников французских игроков сборной. 

10 июля в Санкт-Петербурге состоится матч между Бельгией и Францией.

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