В Казани появился сервис Яндекс.Еда

С помощью сервиса можно заказать готовые блюда домой или в офис из 60 заведений города.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Казани запустили службу доставки Яндекс.Еда. Сервис позволяет заказать готовые блюда в офис или домой, сообщает пресс-служба компании.

Заказать еду можно на сайте или в мобильном приложении для iOS и Android. Оплатить покупки можно банковской картой или наличными.

В Казани к Яндекс.Еде подключили около 60 заведений — пиццерии, гриль-бары, кофейни и гастрономические рестораны. Список ресторанов постоянно пополняется.