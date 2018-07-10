В Казани появился сервис Яндекс.Еда

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Казани запустили службу доставки Яндекс.Еда. Сервис позволяет заказать готовые блюда в офис или домой, сообщает пресс-служба компании.
Заказать еду можно на сайте или в мобильном приложении для iOS и Android. Оплатить покупки можно банковской картой или наличными.
В Казани к Яндекс.Еде подключили около 60 заведений — пиццерии, гриль-бары, кофейни и гастрономические рестораны. Список ресторанов постоянно пополняется.
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