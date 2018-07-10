Налоговая служба раскрыла возраст старейшего предпринимателя

Старейший бизнесмен проживает в столице России.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Самому старому предпринимателю в России 94 года, сообщает RT со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

По информации ведомства, бизнесмен проживает в Москве и владеет делом в розничной торговле. Преимущественно он продает пищевые продукты и табачные изделия.

Также ведомство раскрыло возраст самого молодого предпринимателя — 14 лет.