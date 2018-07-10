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Татар-информ

10 июля 2018, 09:44

Общество

Налоговая служба раскрыла возраст старейшего предпринимателя

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Старейший бизнесмен проживает в столице России.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Самому старому предпринимателю в России 94 года, сообщает RT со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

По информации ведомства, бизнесмен проживает в Москве и владеет делом в розничной торговле. Преимущественно он продает пищевые продукты и табачные изделия. 

Также ведомство раскрыло возраст самого молодого предпринимателя — 14 лет.

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