Шведский журналист назвал Казань старательной старшей сестрой среди российских городов ЧМ-2018

Рекомендуем
Фото: Рамиль Гали/архив
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Журналист шведского издания Dagens Nyheter Джохар Бен Джелюль, посетивший Казань во время мундиаля, посвятил городу заметку, в которой рассказал о своих впечатлениях. В нем он отметил, что столица Татарстана играет роль старательной старшей сестры среди городов России, принимающих ЧМ-2018, сообщает портал ИноСМИ.RU.
Территория вокруг стадиона «Казань Арена» настолько чистая, что можно есть прямо с земли, отметил Джохар Бенджелюль.
«Казань — очень фотогеничный город, по крайней мере, те до блеска начищенные места в центре, где в основном ходят футбольные болельщики Чемпионата мира», — пишет он.
Кроме того, по его словам, в городе много мест, которые «специально созданы для того, чтобы собирать лайки в Инстаграме». «Международные СМИ, приезжающие сюда в гости, никогда не устанут фотографировать на территории Кремля, где ослепительно белые минареты мечети Кул-Шариф возвышаются бок о бок с позолоченными луковицами православных куполов. „Стамбул на Волге“ — так часто бывают озаглавлены статьи о Казани в иностранных газетах», — отметил шведский журналист.
Следующая новость
Церемония закладки корпуса многоцелевого корабля состоится на заводе имени Горького 12 июля.
Минсвязи РТ намерено привлечь дополнительные средства для запуска еще одного технопарка на территории ОЭЗ «Иннополис Лаишево».
Территория вокруг «Казань Арены» настолько чистая, что можно есть прямо с земли, отметил Джохар Бен Джелюль.
Больше суток пенсионерку искали сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.
Компания организовала неформальную встречу бизнесменов со всего мира, приуроченную к мундиалю.
Минсвязи РТ и сотовые операторы развернули на стадионе дополнительную инфраструктуру для быстрого и бесплатного доступа в Интернет.
С момента страшной трагедии на Камском водохранилище прошло семь лет.
Дирекция парков и скверов Казани и правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.
Операторы связи потратили на перенос «подвесов» почти 3 млрд рублей.
09 июля«Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности!»: В Челнах исполком судится с владельцами «беспаспортных» зданий