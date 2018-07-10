Шведский журналист назвал Казань старательной старшей сестрой среди российских городов ЧМ-2018

Территория вокруг «Казань Арены» настолько чистая, что можно есть прямо с земли, отметил Джохар Бен Джелюль.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Журналист шведского издания Dagens Nyheter Джохар Бен Джелюль, посетивший Казань во время мундиаля, посвятил городу заметку, в которой рассказал о своих впечатлениях. В нем он отметил, что столица Татарстана играет роль старательной старшей сестры среди городов России, принимающих ЧМ-2018, сообщает портал ИноСМИ.RU.

Территория вокруг стадиона «Казань Арена» настолько чистая, что можно есть прямо с земли, отметил Джохар Бенджелюль.

«Казань — очень фотогеничный город, по крайней мере, те до блеска начищенные места в центре, где в основном ходят футбольные болельщики Чемпионата мира», — пишет он.

Кроме того, по его словам, в городе много мест, которые «специально созданы для того, чтобы собирать лайки в Инстаграме». «Международные СМИ, приезжающие сюда в гости, никогда не устанут фотографировать на территории Кремля, где ослепительно белые минареты мечети Кул-Шариф возвышаются бок о бок с позолоченными луковицами православных куполов. „Стамбул на Волге“ — так часто бывают озаглавлены статьи о Казани в иностранных газетах», — отметил шведский журналист.