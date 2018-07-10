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Фото: архив
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Сюкеево пройдет митинг памяти погибших в крушении «Булгарии».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что страшная трагедия произошла 10 июля 2011 года на Камском водохранилище вблизи села Сюкеево. Около половины первого дня теплоход «Булгария» попал в шторм и накренился. Буквально за несколько минут тонны воды заполнили отсеки корабля. Теплоход завалился на бок и утонул. В момент трагедии на борту «Булгарии» находились 201 человек.
Два судна – сухогруз «Арбат» и толкач «Дунайский 66» – прошли мимо шлюпок с пассажирами и экипажем теплохода «Булгария». На помощь терпящим бедствие пришел круизный лайнер «Арабелла». На борту корабля выжившим была оказана первая медицинская помощь, предоставлены еда, горячее питье и сухая одежда.
В результате трагедии погибли 122 человека, 28 из которых – дети.
Сегодня в 10:30 у мемориала погибшим в крушении «Булгарии», который расположен в селе Сюкеево Камско-Устьинского района республики, пройдет памятный митинг.
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