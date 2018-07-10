Минздрав выступил за акцизы на парфюм и косметику

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Минздрав поддержал законопроект Минфина, согласно которому предлагается взимать акциз с парфюмерно-косметической продукции, начиная с 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Минфин предлагает со следующего года взимать налог, который составляет 523 рубля за 1 литр безводного спирта и 107 рублей за 1 литр денатурированного спирта. Изготовителю сделают налоговый вычет только после того, как с помощью документов он подтвердит, что сырье использовали на заводе.
Это позволит производителям практически не платить акциз, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. Таким образом, изготовители нелегальной алкогольной продукции, которые закупают этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических товаров, не смогут получить налоговый вычет и им придется заплатить высокий акциз.
Такая мера не скажется на цене парфюмерно-косметической продукции, уверены в ведомстве.
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