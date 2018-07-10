Порошенко призвал «опечатать» часть границы с Россией

Рекомендуем
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Часть украинско-российской границы необходимо «опечатать», заявил Президент Украины Петр Порошенко с ходе пресс-конференции с главами Еврокомиссии и Европейского совета Жан-Клодом Юнкером и Дональдом Туском. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
«Я считаю, что единственный способ изменить ситуацию — опечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы с государством-агрессором и обеспечить имплементацию Минских соглашений», — сказал Порошенко.
По мнению Порошенко, Россия должна согласиться на «развертывание многонациональной миротворческой операции», возглавляемой ООН, на всей территории Донбасса, включая границу с РФ.
Церемония закладки корпуса многоцелевого корабля состоится на заводе имени Горького 12 июля.
Минсвязи РТ намерено привлечь дополнительные средства для запуска еще одного технопарка на территории ОЭЗ «Иннополис Лаишево».
Территория вокруг «Казань Арены» настолько чистая, что можно есть прямо с земли, отметил Джохар Бен Джелюль.
Больше суток пенсионерку искали сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.
Компания организовала неформальную встречу бизнесменов со всего мира, приуроченную к мундиалю.
Минсвязи РТ и сотовые операторы развернули на стадионе дополнительную инфраструктуру для быстрого и бесплатного доступа в Интернет.
С момента страшной трагедии на Камском водохранилище прошло семь лет.
Дирекция парков и скверов Казани и правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.
Операторы связи потратили на перенос «подвесов» почти 3 млрд рублей.
09 июля«Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности!»: В Челнах исполком судится с владельцами «беспаспортных» зданий