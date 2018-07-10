Порошенко призвал «опечатать» часть границы с Россией

Украинский лидер считает, что Россия должна принять «развертывание многонациональной миротворческой операции».

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Часть украинско-российской границы необходимо «опечатать», заявил Президент Украины Петр Порошенко с ходе пресс-конференции с главами Еврокомиссии и Европейского совета Жан-Клодом Юнкером и Дональдом Туском. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

«Я считаю, что единственный способ изменить ситуацию — опечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы с государством-агрессором и обеспечить имплементацию Минских соглашений», — сказал Порошенко.

По мнению Порошенко, Россия должна согласиться на «развертывание многонациональной миротворческой операции», возглавляемой ООН, на всей территории Донбасса, включая границу с РФ.