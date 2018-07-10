Россельхознадзор опроверг запрет на посадку картофеля

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Россельхознадзор опроверг информацию, что за выращивание картофеля из собственного посадочного материала будут взимать административный штраф. Ранее в СМИ говорилось, что для посадки можно использовать лишь семена и клубни, приобретенные в специальных магазинах, сообщает РИА Новости.
За продажу некачественных семян и посадочного материала ответственность будет предусмотрена исключительно для лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. При этом меры ответственности не относятся к физлицам, которые выращивают растительную продукцию для собственных нужд, говорится в сообщении ведомства.
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