Россельхознадзор опроверг запрет на посадку картофеля

За выращивание картофеля из собственного посадочного материала штраф взиматься не будет.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Россельхознадзор опроверг информацию, что за выращивание картофеля из собственного посадочного материала будут взимать административный штраф. Ранее в СМИ говорилось, что для посадки можно использовать лишь семена и клубни, приобретенные в специальных магазинах, сообщает РИА Новости.

За продажу некачественных семян и посадочного материала ответственность будет предусмотрена исключительно для лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. При этом меры ответственности не относятся к физлицам, которые выращивают растительную продукцию для собственных нужд, говорится в сообщении ведомства.