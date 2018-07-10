СМИ: В США советника Трампа публично оскорбили после покупки суши

Советник американского лидера выбросил свой заказ, поскольку опасался, что тот мог быть испорчен или отравлен.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Вашингтоне сотрудник кафе публично оскорбил советника Президента США по политическим вопросам Стивена Миллера, покупавшего суши. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

Миллер забрал свой набор суши в кафе в центре города и покинул заведение. Вслед за ним выбежал работник кафе и нецензурно оскорбил его, показав политику два средних пальца.

Советник американского лидера выбросил свой заказ, стоимость которого составляла 80 долларов. Отмечается, что Миллер опасался, что заказ мог быть испорчен или отравлен.