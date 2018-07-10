Аэропорт Владивостока опроверг информацию о прилете самолета Ким Чен Ына

Воздушная гавань принимала только еженедельный пассажирский рейс из Пхеньяна.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Самолеты из КНДР в понедельник не посещали международный аэропорт Владивостока. Исключением стал еженедельный пассажирский рейс из Пхеньяна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее в СМИ появилась информация, что личный самолет Ким Чен Ына был замечен в этой воздушной гавани. Предполагалось, что северокорейские чиновники прибыли для подготовки участия лидера в Восточном экономическом форуме.

«Самолета КНДР, о котором говорится в сообщении, вчера не было в аэропорту Владивостока. Это, скорее всего, ошибка», – сказали в пресс-службе.