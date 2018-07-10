«Прогресс МС-09» добрался до МКС за рекордное время

Ракета доставила на МКС 2,5 т грузов.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Космический грузовой корабль «Прогресс МС-09» добрался до Международной космической станции (МКС) за рекордно короткое время — 3 часа 40 минут. Об этом «Роскосмос» сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Грузовой корабль „Прогресс МС-09“ успешно пристыковался к Международной космической станции. Впервые в истории космических полетов сближение корабля с МКС проходило по короткой двухвитковой схеме!» — говорится в сообщении.

Ракета доставила на МКС 2,5 т грузов, в числе которых продукты, медикаменты и топливо. Кроме того, «Прогресс» доставил на станцию скафандр нового поколения «Орлан-МКС» — два скафандра такого типа уже используются космонавтами.