Министром здравоохранения Великобритании назначен Мэтт Хэнкок

Мэтт Хэнкок ранее занимал пост британского министра культуры.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Новым министром здравоохранения Великобритании стал Мэтт Хэнкок. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на странице Правительства Великобритании в социальной сети Twitter.

«Королева (Елизавета II — прим. Т-и) утвердила назначение Мэтта Хэнкока министром по вопросам здравоохранения и социального обеспечения», — говорится в заявлении.

Хэнкок ранее занимал пост британского министра культуры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бывший глава Минздрава Соединенного Королевства стал министром иностранных дел.