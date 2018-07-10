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Татар-информ

10 июля 2018, 06:56

Политика

Министром здравоохранения Великобритании назначен Мэтт Хэнкок

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Мэтт Хэнкок ранее занимал пост британского министра культуры.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Новым министром здравоохранения Великобритании стал Мэтт Хэнкок. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на странице Правительства Великобритании в социальной сети Twitter.

«Королева (Елизавета II — прим. Т-и) утвердила назначение Мэтта Хэнкока министром по вопросам здравоохранения и социального обеспечения», — говорится в заявлении.

Хэнкок ранее занимал пост британского министра культуры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бывший глава Минздрава Соединенного Королевства стал министром иностранных дел.

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