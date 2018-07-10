Украинская федерация футбола объяснила ФИФА лозунг «Слава Украине»

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Федерация футбола Украины (ФФУ) направила в ФИФА заявление с объяснением лозунга «Слава Украине», который скандировал хорватский футболист Домагой Вида после победы сборной Хорватии над сборной России. Текст заявления опубликован на официальном сайте ФФУ.
Как отметили в федерации, Вида ранее выступал за украинский клуб и вправе выразить стране свое уважение и благодарность. В его словах нет ничего оскорбительного, поскольку этот лозунг аналогичен лозунгам «Слава Хорватии» или «Слава Франции», считают в ФФУ.
«Исходя из этого, Федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко посчитали необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунга „Слава Украине“, а также в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА», — говорится в заявлении.
Кроме того, федерация выразила благодарность Виде за публичное проявление уважения к Украине и поздравила с победой и выходом в полуфинал мундиаля.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Вида и Вукоевич извинились за высказывания после игры со сборной России.
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