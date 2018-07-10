Украинская федерация футбола объяснила ФИФА лозунг «Слава Украине»

ФФУ не видят в лозунгах Виды ничего оскорбительного.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Федерация футбола Украины (ФФУ) направила в ФИФА заявление с объяснением лозунга «Слава Украине», который скандировал хорватский футболист Домагой Вида после победы сборной Хорватии над сборной России. Текст заявления опубликован на официальном сайте ФФУ.

Как отметили в федерации, Вида ранее выступал за украинский клуб и вправе выразить стране свое уважение и благодарность. В его словах нет ничего оскорбительного, поскольку этот лозунг аналогичен лозунгам «Слава Хорватии» или «Слава Франции», считают в ФФУ.

«Исходя из этого, Федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко посчитали необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунга „Слава Украине“, а также в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА», — говорится в заявлении.

Кроме того, федерация выразила благодарность Виде за публичное проявление уважения к Украине и поздравила с победой и выходом в полуфинал мундиаля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Вида и Вукоевич извинились за высказывания после игры со сборной России.