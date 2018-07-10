Главное
В Актанышском районе «Гранта» снесла дорожный знак и перевернулась в кювет

Татар-информ

10 июля 2018, 06:28

Спорт

Украинская федерация футбола объяснила ФИФА лозунг «Слава Украине»

Рекомендуем

ФФУ не видят в лозунгах Виды ничего оскорбительного.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Федерация футбола Украины (ФФУ) направила в ФИФА заявление с объяснением лозунга «Слава Украине», который скандировал хорватский футболист Домагой Вида после победы сборной Хорватии над сборной России. Текст заявления опубликован на официальном сайте ФФУ.

Как отметили в федерации, Вида ранее выступал за украинский клуб и вправе выразить стране свое уважение и благодарность. В его словах нет ничего оскорбительного, поскольку этот лозунг аналогичен лозунгам «Слава Хорватии» или «Слава Франции», считают в ФФУ.

«Исходя из этого, Федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко посчитали необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунга „Слава Украине“, а также в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА», — говорится в заявлении.

Кроме того, федерация выразила благодарность Виде за публичное проявление уважения к Украине и поздравила с победой и выходом в полуфинал мундиаля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Вида и Вукоевич извинились за высказывания после игры со сборной России.

Следующая новость

Новый клип ФК «КАМАЗ» с презентацией новой футбольной формы вызвал много споров
Новости дня
07:24
«Прогресс МС-09» добрался до МКС за рекордное время
07:10
СМИ: Трамп назвал глупыми тех, кто советовал ему не звонить Путину
06:56
Министром здравоохранения Великобритании назначен Мэтт Хэнкок
06:42
В Великобритании назначили нового главу МИД

Джереми Хант выступает за выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

06:28
Украинская федерация футбола объяснила ФИФА лозунг «Слава Украине»
06:14
Паводок подтопил села и дачи в окрестностях Читы
05:25
В Нацбиблиотеке РТ открылась посвященная политику Садри Максуди выставка

В экспозиции представлены произведения Садри Максуди, изданные в России и за рубежом.

04:17
В Елабуге чествовали близнецов и тройняшек

В городе впервые прошел фестиваль «Рожденные вместе».

03:37
Дети очистили прибрежную полосу озера Лагерское в Буинске

Очистить берег от мусора решили 190 детей, отдыхающих в лагере «Бор» города Буинска.

02:16
Нижнекамским школьникам вручат 300 тыс. рублей на проекты

Для жителей Нижнекамска, которым исполнилось 14, но еще нет 17 лет, организован новый конкурс социальных, технологических и инновационных проектов.

01:01
В центральном парке Тетюшей отметили День семьи, любви и верности

Праздник провели специалисты отделения социальной помощи семье и детям «Тетюшское сияние».

00:21
В Тукаевском районе состоялся военно-спортивный слет работающей молодежи

Слет, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводился в рамках XVII Спартакиады работающей молодежи.

9.07 23:50
Нацмузей РТ представит экспонаты основателя музея Андрея Лихачева

Экскурсоводы подробно расскажут о жизни собирателя и об экспонатах из его коллекции, выставленных в залах музея.

9.07 23:32
Ограничение движения большегрузов по федеральным автодорогам в РТ продлится до 31 августа

Временное ограничение движения вводится при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов.

9.07 23:22
На open-air фестиваль в Елабуге ожидают гостей со всей республики

Впервые в городе выступят музыканты мирового масштаба.

9.07 23:11
Молодые ученые представят свои прорывные идеи на этапе Falling Walls Lab в КФУ

Победитель получит право представлять Россию на международной конференции Falling Walls Lab в Берлине 8-9 ноября.

9.07 22:56
ФИФА назвала сборную России лучшей по игре в защите на ЧМ-2018
9.07 22:31
Международный арт-симпозиум стартует в Елабуге с открытия двух выставок

На выставках будут представлены связанные с этнической тематикой работы художников из Калмыкии и Якутии.

9.07 22:26
В Кукморский район РТ съехались 450 учителей татарского языка и литературы

В городе состоялось выездное заседание VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы.

9.07 22:18
В Нижнекамске вычислили «Формулу семейного счастья»

Для жителей Нижнекамска провели шоу-фестиваль «Формула семейного счастья».

9.07 22:15
Жителям Казани предложили угостить пациентов хосписа фруктами и ягодами

Акцию проводит благотворительной фонд имени Анжелы Вавиловой.

9.07 22:10
Нижегородским стадионом ЧМ-2018 заинтересовались иностранные инвесторы
9.07 22:00
Уровень травматизма в Казанском регионе ГЖД за полгода снизился на 41 процент

Общее число пострадавших на магистрали с начала года составляет 19 человек.

9.07 21:58
Украина и ЕС подтвердили участие в переговорах с Россией по транзиту газа
9.07 21:51
Два татарстанских предприятия погасили долг перед сотней сотрудников

Компания «Строй Ком» и фирма «Природа» задолжали работникам более двух миллионов рублей.

События

10 июляТинчуринский театр: можно ли выжить без грантовой поддержки и репертуарной политики?

09 июля«Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности!»: В Челнах исполком судится с владельцами «беспаспортных» зданий

09 июляСпасибо, сборная России. Ты доказала всем нам, что способна на многое

09 июля«Кладбище чемпионов», обида британцев на игнор Кейна и бельгийские сходки в центре Казани: что пишут иностранные СМИ о ЧМ-2018 в Казани

09 июляГид по водным прогулкам в Казани: озеро Кабан, Казанка и пруд в Парке Победы

09 июляНародные гуляния на Красной площади и татарская деревня в центре Чебоксар: как в Чувашии проходил федеральный Сабантуй — 2018

09 июляКазань велосипедная: как будут развиваться велосвязи в татарстанской столице