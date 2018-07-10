Паводок подтопил села и дачи в окрестностях Читы

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Паводок подтопил села и дачные кооперативы в Центральном и Железнодорожном районах Читы. 600 человек были эвакуированы, около 300 покинули зону подтопления самостоятельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба мэрии.

Кроме того, ряд домов оказался подтоплен и в городской черте, их жители отказались от эвакуации.

Власти Читы открыли пять пунктов временного размещения в зданиях школ, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональный департамент гражданской обороны и пожарной безопасности.

В настоящее время по зоне подтопления ограничено движение троллейбусов.

Реки в некоторых районах Забайкалья вышли из берегов в воскресенье, 8 июля. Паводок разрушил мосты и нарушил автомобильное сообщение. В зоне затопления частично отключен свет.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Власти создали оперативный штаб по ее ликвидации.