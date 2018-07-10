Govermedia Plus за бизнес «без головной боли»

Компания организовала неформальную встречу бизнесменов со всего мира, приуроченную к мундиалю.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). 6 июля 2018 г. компания Govermedia Plus* организовала деловую встречу под названием HANGOVERmedia party** («Ханговермедиа парти»). Это была неформальная встреча бизнесменов со всего мира, приуроченная к 21-му чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Официальным партнером мероприятия выступило Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан.

Целью HANGOVERmedia party было знакомство зарубежных гостей с культурой России и Татарстана, а также обсуждение бизнеса в неформальной обстановке. Среди приглашенных гостей были иностранные делегаты из Финляндии, Мексики, Германии, Бразилии, а также предприниматели со всей России, в частности, из Республики Татарстан, представители ведущих университетов и государственных структур региона.

Необычное название мероприятия HANGOVERmedia party – не что иное, как игра слов, Hangover (c англ. – похмелье), а Govermedia Plus – название международной платформы для предпринимателей, которая позволяет привлекать инвестиции, выходить на новые международные рынки и налаживать связи между бизнесменами со всего мира. Результатом мероприятия стал отличный бизнес-нетворкинг, а также достижение договоренностей о дальнейшем сотрудничестве между предпринимателями.

Govermedia plus базируется в Казани и является единственной IT-компанией Республики Татарстан, вышедшей на IPO. Акции компании с момента размещения на Канадской бирже CSE и на Франкфуртской фондовой бирже показывают стабильный рост.

На данный момент на платформе уже зарегистрированы 200 тыс. пользователей, к маю 2019 года ожидается 1 млн пользователей. Govermedia Plus активно занимается расширением партнерских связей по всему миру, в июне компания приняла участие в VIII международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018*** и Алматинском бизнес-форуме, где директор по развитию компании Адель Заляев выступил с докладом в секции «Цифровизация экономики».

Также в рамках визита в Республику Казахстан представитель Govermedia Plus посетил Tech Garden****(Тех Гарден) – Казахстанскую «кремниевую долину», где было достигнуто соглашение об интеграции проектов и стартапов их резидентов на платформу Govermedia Plus.

Tech Garden – это инновационный кластер, представляющий собой профессиональную среду для развития инноваций на основе взаимодействия бизнеса, стартапов, инвесторов, учебных и научно-исследовательских учреждений. Отличной основой для совместной работы по данному направлению станет базовая кафедра компаний Govermedia plus, 1C и SAS***** (САС) – «Цифровые технологии в экономике», которая открылась на базе Высшей школы ИТИС Казанского (Приволжского) федерального университета. Развитие взаимодействия с высшими учебными заведениями является одним из приоритетных направлений в деятельности компании Govermedia Plus.

*Govermedia Plus – Говермедиа Плюс

**HANGOVERmedia party – Ханговермедиа партии

***EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018 – Экспо 2018 Россия – Казахстан

**** Tech Garden – Тех Гарден

***** SAS – САС

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