В Нацбиблиотеке РТ открылась посвященная политику Садри Максуди выставка

В экспозиции представлены произведения Садри Максуди, изданные в России и за рубежом.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). С 5 июля в Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Первый профессиональный татарский политик», приуроченная к 140-летию со дня рождения политического деятеля, ученого и писателя Садри Максуди, сообщает пресс-служба библиотеки.

Садри Максуди (1878 –1957) – основоположник татарской правовой мысли. В 1901 – 1906 годах он учился на юридическом факультете Парижского университета, получил степень кандидата права. В 1906 году вернулся в Казань и включился в политическую жизнь.

В экспозиции представлены произведения Максуди, изданные в России и за рубежом. Среди них – «Жизнь» (Оренбург, 1914), «Тюркская история и право» (Истанбул, 1947), «Общие основы права» (Истанбул, 1948), «Социологические основы национального самосознания» (Истанбул, 1975) и другие.

На выставке также представлены копии статей, изданных в газете «Йолдыз», а также фотографии Садри Максуди с группой депутатов II Государственной Думы от Казанской губернии.

Выставка будет работать до 30 июля.