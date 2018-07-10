В сентябре в Иннополисе введут в эксплуатацию три новых дома

К концу 2018 года в городе высоких технологий появится шесть арендных многоэтажек на 732 квартиры.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В сентябре в Иннополисе планируют ввести в эксплуатацию три новых дома на 366 квартир, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

«Строительство нового жилого комплекса в Иннополисе продолжается. Согласно графику, ввод в эксплуатацию трех домов на 366 квартир планируется в сентябре и еще трех домов на 366 квартир к концу текущего года», — отметил министр.

Всего на территории Иннополиса построено 16 многоквартирных домов на 840 квартир. Существующее арендное жилье полностью заселено. Все построенные дома типовые: 6-этажные, на 20 и 85 квартир с 1- и 2-комнатными квартирами.

Сформирован лист ожидания на строящиеся дома. Также есть планы по строительству еще двух кварталов. Строительство арендного жилья ведет «Госжилфонд при Президенте РТ» и компания «Ак Барс Инжиниринг». Кроме того, на территории города развивается частный проект малоэтажного жилья. На него предоставляется ипотека от Фонда развития Университета Иннополис.