В 2018 году татарстанцы подали в «Народный контроль» более 30 тыс. обращений

Самыми популярными категориями в системе остаются вопросы благоустройства, ремонт дорог и вопросы ЖКХ.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). С начала 2018 года в сервисе «Народный контроль» опубликовано более 30 тыс. уведомлений от татарстанцев, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

Из полученных заявок более 21 тыс. были положительно удовлетворены, более 2 тыс. – находятся в работе, 6 тыс. – запланированы к решению, сообщил Шайхутдинов.

Сервис работает в республике уже шесть лет и принимает сообщения от жителей об улучшении городской инфраструктуры, жалобы на некачественное обслуживание и иные проблемы. Это первая краудсорсинговая система, когда люди на открытой платформе имеют возможность направить уведомление о тех или иных отклонениях по более чем 50 категориям, отметил министр.

Самыми популярными категориями остаются «Благоустройство территории», «Содержание и ремонт муниципальных дорог» и «Жилищно-коммунальные услуги».