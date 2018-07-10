В 2018 году татарстанцы подали в «Народный контроль» более 30 тыс. обращений

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). С начала 2018 года в сервисе «Народный контроль» опубликовано более 30 тыс. уведомлений от татарстанцев, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.
Из полученных заявок более 21 тыс. были положительно удовлетворены, более 2 тыс. – находятся в работе, 6 тыс. – запланированы к решению, сообщил Шайхутдинов.
Сервис работает в республике уже шесть лет и принимает сообщения от жителей об улучшении городской инфраструктуры, жалобы на некачественное обслуживание и иные проблемы. Это первая краудсорсинговая система, когда люди на открытой платформе имеют возможность направить уведомление о тех или иных отклонениях по более чем 50 категориям, отметил министр.
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