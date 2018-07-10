С начала года татарстанцы записались к врачу онлайн более 6 млн раз

Записаться на прием в медучреждения можно через портал госуслуг РТ, инфоматы «Электронный Татарстан» и мобильное приложение «Услуги РТ».

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). С начала года жители Республики Татарстан записались на прием к врачу в режиме онлайн более 6 млн раз, в прошлом году — более 14 млн раз, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

Сегодня в системе «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» заведено 3,8 млн электронных медицинских карт пациентов. Такая карта содержит в себе всю историю болезни пациента. Врач онлайн может посмотреть все, что происходило с пациентом ранее, даже если он лечился в других медучреждениях. Это значительно упрощает постановку диагноза и назначение лечения, отметил министр.

В рамках системы в каждой поликлинике республики установлены терминалы электронной очереди. Всего таких терминалов 325. К врачу можно также записаться через портал государственных и муниципальных услуг РТ, инфоматы «Электронный Татарстан» и мобильное приложение «Услуги РТ».

Кроме того, Минсвязи РТ совместно с Минздравом РТ дали возможность населению обращаться по вопросам, касающимся работы электронных сервисов при записи на прием к врачу, через информационную систему «Народный контроль» (категория «Поликлиники и больницы»). Система принимает жалобы на отсутствие расписания или свободного времени посещения врача.