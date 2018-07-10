Пользователи «Народного инспектора» в РТ чаще всего жалуются на парковку на тротуаре

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Жители Татарстана в 2018 году чаще всего жаловались в систему «Народный инспектор» на незаконную парковку на тротуаре, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.
Категория «Парковка на тротуаре» является безоговорочным лидером по количеству уведомлений — 20,5 тыс. обращений за прошедшие месяцы текущего года. На втором месте — остановка и стоянка под запрещающим знаком (3 тыс. уведомлений), на третьем — парковка на «зеленой» зоне (1,9 тыс. уведомлений). Чуть меньше татарстанцы жалуются на незаконную парковку на местах для инвалидов, сообщил министр.
По словам Шайхутдинова, среди нарушений, фиксируемых в движении, в лидерах категории «Не пропустил пешехода» и «Движение по автобусной полосе».
«"Народный инспектор" — это мобильное приложение, с помощью которого можно зафиксировать нарушения правил дорожного движения и отправить видеоматериалы в ГИБДД для принятия по ним соответствующих решений, вплоть до возбуждения административного производства», — отметил министр.
Всего с начала года через сервис получено более 34 тыс. заявок по 18 категориям. На сегодняшний день по итогам рассмотрения данных заявок уже собрано штрафов более чем на 20 млн рублей, сообщил глава Минсвязи РТ.
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