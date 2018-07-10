В Лаишевском районе РТ планируют открыть второй технопарк

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). На территории особой экономической зоны в Лаишевском районе РТ планируют запустить второй технопарк. Об этом рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов в интервью ИА «Татар-информ».
«Мы планируем привлекать дополнительные средства для того, чтобы построить еще один технопарк. Я надеюсь, что в двухлетней перспективе такая вторая площадка на территории Лаишевской части ОЭЗ будет запущена», — заявил министр.
Отличительной особенностью площадки в Лаишево является то, что все здания построены за счет частного инвестора — компании ICL, которая является якорным резидентом ОЭЗ «Иннополис Лаишево». В августе 2016 года она получили статус резидента ОЭЗ, а в 2018 году построила 8-этажное здание технопарка общей площадью 13 295 кв. м на 1200 рабочих мест, из которых 700 мест уже заполнено.
В технопарке могут размещаться не только офисы ICL, но и другие резиденты Особой экономической зоны «Иннополис».
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