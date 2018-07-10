Шайхутдинов: Каждый третий болельщик на «Казань Арене» сидит в Интернете

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). При полной загрузке стадиона «Казань Арена» (42-43 тыс. людей) на матчах чемпионата мира по футболу в сети находятся около 13 тыс. устройств, то есть буквально каждый третий болельщик сидит в Интернете, сообщил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов в интервью ИА «Татар-информ».
«Совместно с операторами сотовой связи („МегаФон“, „ВымпелКом“, МТС, „Твои мобильные технологии“ и Tele2) мы провели работы по умощнению оборудования сети сотовой связи, с учетом предполагаемых нагрузок на сеть. Дополнительная инфраструктура была создана на двух основных точках чемпионата — на стадионе и площадке Фестиваля болельщиков FIFA», — рассказал Шайхутдинов.
По требованиям FIFA на стадионе развернута бесплатная сеть Wi-Fi. Министерство также сопровождает VIP-сеть, сеть в подтрибунном пространстве и в чаше стадиона. Авторизация возможна по номеру сотового телефона и паспорту FAN ID, отметил министр.
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