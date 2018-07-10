За семь лет в Татарстане убрали под землю 2 тысячи км подвесных линий связи

Операторы связи потратили на перенос «подвесов» почти 3 млрд рублей.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Татарстане перевели в подземные коммуникации или демонтировали более 2 тыс. км подвесных линий связи. Оставшиеся 1,6 тыс. км планируется ликвидировать до конца 2021 года, сообщил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов в интервью ИА «Татар-информ».

Проект стартовал в Татарстане в 2011 году. Сегодня работа по переводу подвесных линий связи продолжается. С начала года в Татарстане ликвидировали около 30 км «подвесов», рассказал министр.

«Перенос подвесных линий связи в подземные коммуникации — это не только эстетика. Проект направлен на повышение надежности связи, обеспечение физической сохранности проводов и защиты информации», — подчеркнул Шайхутдинов.

В реализации проекта принимают участие города с населением более 50 тыс. человек: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Бугульма, Альметьевск, Елабуга, Лениногорск, Чистополь.

За семь лет операторы связи инвестировали в работы по устранению «подвесов» более 2,8 млрд рублей.