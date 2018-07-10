Нижнекамским школьникам вручат 300 тыс. рублей на проекты

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Учащиеся 9 – 11 классов Нижнекамска могут принять участие в конкурсе грантов, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Для жителей Нижнекамска, которым уже исполнилось 14, но еще нет 17 лет, организован новый конкурс социальных, технологических и инновационных проектов. Инициатором выступают молодежная программа «Преактум» и компания «Иннопрактика».
Участников ждет поддержка экспертов и членов жюри конкурса в улучшении своего проекта; знакомство с другими активными участниками со всей страны; возможность стать одним из 150 участников смены-акселератора в лагере «Орленок»; шанс выиграть денежный грант на реализацию своего проекта.
Всероссийский школьный «Кубок Преактум» проходит в три этапа. На первом этапе жюри рассмотрит заявки и отберет участников, на втором этапе состоится трехнедельная программа по улучшению проектов в лагере «Орленок» (г. Туапсе). На заключительном этапе школьники защитят проекты перед членами жюри.
Победители конкурса получат денежные гранты на развитие своего бизнеса. За первое место – 300 тысяч рублей, за второе – 200 тыс., за третье – 100 тыс. рублей.
Оформить заявку можно по ссылке.
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