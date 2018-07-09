Дети очистили прибрежную полосу озера Лагерское в Буинске

Очистить берег от мусора решили 190 детей, отдыхающих в лагере «Бор» города Буинска.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В прибрежной полосе озера Лагерское в Буинске прошла акция «Чистый берег», в которой приняли участие 190 детей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Дети, отдыхающие в лагере «Бор», сотрудники лагеря и экологи очистили берег от мусора. Специалист Заволжского управления Минэкологии РТ Гулия Вагапова рассказала, что акция не решит проблему загрязнения берега, но привлечет внимание общественности.





Также экологи поведали юным буинцам о круговороте воды в природе и о возможных неблагоприятных последствиях загрязнения водоемов.



Дети изготовили таблички с призывами для отдыхающих на берегу озера с такими призывами, как «Не рубите деревья», «Не загрязняйте воду», «Остановитесь! Не проходите мимо мусора!» и так далее. Они расставили их вокруг берега.