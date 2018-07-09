Дети очистили прибрежную полосу озера Лагерское в Буинске

Рекомендуем
Фото: eco.tatarstan.ru
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В прибрежной полосе озера Лагерское в Буинске прошла акция «Чистый берег», в которой приняли участие 190 детей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Дети, отдыхающие в лагере «Бор», сотрудники лагеря и экологи очистили берег от мусора. Специалист Заволжского управления Минэкологии РТ Гулия Вагапова рассказала, что акция не решит проблему загрязнения берега, но привлечет внимание общественности.
Также экологи поведали юным буинцам о круговороте воды в природе и о возможных неблагоприятных последствиях загрязнения водоемов.
Дети изготовили таблички с призывами для отдыхающих на берегу озера с такими призывами, как «Не рубите деревья», «Не загрязняйте воду», «Остановитесь! Не проходите мимо мусора!» и так далее. Они расставили их вокруг берега.
Следующая новость
Территория вокруг «Казань Арены» настолько чистая, что можно есть прямо с земли, отметил Джохар Бен Джелюль.
Больше суток пенсионерку искали сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.
Компания организовала неформальную встречу бизнесменов со всего мира, приуроченную к мундиалю.
Минсвязи РТ и сотовые операторы развернули на стадионе дополнительную инфраструктуру для быстрого и бесплатного доступа в Интернет.
С момента страшной трагедии на Камском водохранилище прошло семь лет.
Дирекция парков и скверов Казани и правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.
Операторы связи потратили на перенос «подвесов» почти 3 млрд рублей.
В экспозиции представлены произведения Садри Максуди, изданные в России и за рубежом.
В городе впервые прошел фестиваль «Рожденные вместе».
Очистить берег от мусора решили 190 детей, отдыхающих в лагере «Бор» города Буинска.
Для жителей Нижнекамска, которым исполнилось 14, но еще нет 17 лет, организован новый конкурс социальных, технологических и инновационных проектов.
Праздник провели специалисты отделения социальной помощи семье и детям «Тетюшское сияние».
09 июля«Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности!»: В Челнах исполком судится с владельцами «беспаспортных» зданий