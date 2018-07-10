В Елабуге чествовали близнецов и тройняшек

В городе впервые прошел фестиваль «Рожденные вместе».

(Елабуга, 10 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Конкурс «Рожденные вместе» в Елабуге собрал около 15 пар близнецов, а также одну тройню. Впервые в городе чествовали близнецов и двойняшек. Праздник прошел в Пионерском парке.

Среди участников фестиваля сестры Фомины: Арина, Дарина и Кира. Тройня для Елабуги редкость. За последние 10 лет такие дети появились на свет лишь дважды в городе, впервые в 2010 году и второй раз – в 2015-м. Это и были тройняшки Фомины.

На необычный фестиваль собрались участники разных возрастов: кому-то нет еще и годика, такие малыши были в коляске, а близняшкам Ксюше и Насте по 13 лет. Они самые старшие среди всех участников. Как признались девочки, они очень дружные, но характеры у них разные: одна – бойкая, а другая, напротив, более сдержанная.

Разные характеры и у двойняшек Шайбаковых. Что примечательно, двойняшки в их роду рождаются уже в четвертом поколении. Представителям четвертого поколения — Ярославу и Ксении всего 8 месяцев. «Они у нас родились в ноябре 2017 года с разницей всего на одну минуту. Нам сказали, что будут девочки, но мы почему-то изначально знали, что будут мальчик и девочка. Ярослав у нас более капризный, шустрый, а вот дочка-скромняшка», – делятся родители, Валерий и Наталья Шайбаковы.

Все участники конкурса получили памятные подарки.