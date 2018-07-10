В центральном парке Тетюш отметили День семьи, любви и верности

Праздник провели специалисты отделения социальной помощи семье и детям «Тетюшское сияние».

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В центральном парке города Тетюши прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, пишет газета «Авангард».

Праздник провели специалисты отделения социальной помощи семье и детям «Тетюшское сияние». Начало праздника началось с акции «Я дарю тебе ромашку», в ходе которой всем участникам на запястье руки завязывался браслет в виде символа.

Затем для юных посетителей состоялся мастер-класс «Цветок доброты», на котором участники учились делать символ праздника – ромашку, которая олицетворяет любовь, верность, доброту и скромность. Цветок можно было оставить себе на память или подарить близким.

В ходе мероприятия на большой ромашке детям вместе с родителями было предложено закончить фразу «Семья – это…»

По окончании праздника можно было сделать фото на память.