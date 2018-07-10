В центральном парке Тетюш отметили День семьи, любви и верности

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В центральном парке города Тетюши прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, пишет газета «Авангард».
Праздник провели специалисты отделения социальной помощи семье и детям «Тетюшское сияние». Начало праздника началось с акции «Я дарю тебе ромашку», в ходе которой всем участникам на запястье руки завязывался браслет в виде символа.
Затем для юных посетителей состоялся мастер-класс «Цветок доброты», на котором участники учились делать символ праздника – ромашку, которая олицетворяет любовь, верность, доброту и скромность. Цветок можно было оставить себе на память или подарить близким.
В ходе мероприятия на большой ромашке детям вместе с родителями было предложено закончить фразу «Семья – это…»
По окончании праздника можно было сделать фото на память.
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