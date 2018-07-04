В Тукаевском районе состоялся военно-спортивный слет работающей молодежи

Слет, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводился в рамках XVII Спартакиады работающей молодежи.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). 7 и 8 июля в селе Малая Шильна Тукаевского района состоялся военно-спортивный слет работающей молодежи предприятий и организаций города, сообщает Отдел по работе с молодежью управления образования и по делам молодежи исполкома Набережных Челнов.



Слет, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводился в рамках XVII Спартакиады работающей молодежи.

В слете приняли участие девять команд, в составе каждой по 11 человек. Участники слета жили в палатках.



В рамках состязаний участники показали творческие конкурсы – «Визитка», «Военная песня», а также прошли ряд испытаний: полосу препятствий, сборку-разборку автоматов, стрельбу, древолазание и оказание первой медицинской помощи.



По итогам испытаний в номинациях «Туристическая полоса» и «Военизированный городок» победила команда филиала АО «Татэнерго» «Набережночелнинская ТЭЦ». Самыми ловкими и быстрыми на этапе «Сборка-разборка автомата» оказались ООО «Челны-Бройлер» и АО «Ремдизель».



Лучшая «Визитка» была представлена командой филиала АО «Татэнерго» «Набережночелннинская ТЭЦ» и Прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ», а лучшую «Военную песню» исполнили представители Ремонтно-инструментального завода ПАО «КАМАЗ» и филиала АО «Татэнерго» «Набережночелнинские тепловые сети».



Абсолютным победителем военно-спортивного слета и обладателем Кубка третий год подряд стала команда филиала АО «Татэнерго» «Набережночелнинская ТЭЦ», второе место заняла команда Прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ», третье место разделили команды ООО «Челны-Бройлер» и Ремонтно-инструментального завода ПАО «КАМАЗ».