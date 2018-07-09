Молодые ученые представят свои прорывные идеи на этапе Falling Walls Lab в КФУ

Победитель получит право представлять Россию на международной конференции Falling Walls Lab в Берлине 8-9 ноября.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ). В Казанском федеральном университете 14 сентября состоится российский этап международной конференции Falling Walls Lab, сообщает пресс-служба КФУ.



Победитель получит право представлять Россию на международной конференции Falling Walls Lab в Берлине 8-9 ноября.



Проект Falling Walls Lab был создан в 2011 году в честь 20-летия падения Берлинской стены. Выступая под девизом «Какая стена упадет следующей?», молодые ученые со всего мира предлагают обществу свои инновационные проекты.



КФУ приглашает молодых людей к участию в мероприятии. На данный момент открыт прием заявок на российский отборочный этап по почте fallingwalls@kpfu.ru. Прием осуществляется до 3 сентября 2018 года.Подробности о событии: http://www.falling-walls.com/.



В прошлом году молодой ученый из КФУ Эмиль Булатов с проектом «Разработка лекарств с помощью компьютерных методов и искусственного интеллекта» представил Россию в финале проекта в столице Германии.