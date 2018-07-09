Молодые ученые представят свои прорывные идеи на этапе Falling Walls Lab в КФУ

Рекомендуем
(Казань, 9 июля, «Татар-информ). В Казанском федеральном университете 14 сентября состоится российский этап международной конференции Falling Walls Lab, сообщает пресс-служба КФУ.
Победитель получит право представлять Россию на международной конференции Falling Walls Lab в Берлине 8-9 ноября.
Проект Falling Walls Lab был создан в 2011 году в честь 20-летия падения Берлинской стены. Выступая под девизом «Какая стена упадет следующей?», молодые ученые со всего мира предлагают обществу свои инновационные проекты.
КФУ приглашает молодых людей к участию в мероприятии. На данный момент открыт прием заявок на российский отборочный этап по почте fallingwalls@kpfu.ru. Прием осуществляется до 3 сентября 2018 года.Подробности о событии: http://www.falling-walls.com/.
В прошлом году молодой ученый из КФУ Эмиль Булатов с проектом «Разработка лекарств с помощью компьютерных методов и искусственного интеллекта» представил Россию в финале проекта в столице Германии.
Слет, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводился в рамках XVII Спартакиады работающей молодежи.
Экскурсоводы подробно расскажут о жизни собирателя и об экспонатах из его коллекции, выставленных в залах музея.
Временное ограничение движения вводится при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов.
Впервые в городе выступят музыканты мирового масштаба.
Победитель получит право представлять Россию на международной конференции Falling Walls Lab в Берлине 8-9 ноября.
На выставках будут представлены связанные с этнической тематикой работы художников из Калмыкии и Якутии.
В городе состоялось выездное заседание VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы.
Для жителей Нижнекамска провели шоу-фестиваль «Формула семейного счастья».
Акцию проводит благотворительной фонд имени Анжелы Вавиловой.
Общее число пострадавших на магистрали с начала года составляет 19 человек.
Компания «Строй Ком» и фирма «Природа» задолжали работникам более двух миллионов рублей.
Обладателями грантов стали кооперативы по убою скота, переработке мяса и молока, хранению овощей, оказанию услуг по заготовке кормов.
Главным персонажем видеосюжета стал некий Виктор, который играет на баяне, ест синий банан и приветствует похожего на бомжа прохожего.
Яромир Стари не только улучшил свое знание русского языка, но и прожил несколько дней в татарской деревне.
Фильмы программы Казанского международного фестиваля мусульманского кино будут показаны бесплатно и в этом году.
Конкурс состоялся в рамках районного праздника «Сабантуй на Красной Пресне».
09 июля«Это не вопрос бизнеса, а вопрос безопасности!»: В Челнах исполком судится с владельцами «беспаспортных» зданий
09 июля«Кладбище чемпионов», обида британцев на игнор Кейна и бельгийские сходки в центре Казани: что пишут иностранные СМИ о ЧМ-2018 в Казани